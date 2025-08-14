وكيل صحة الدقهلية يوجه مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للمبادرات الصحية

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أول اجتماع موسع مع مديري المستشفيات، بحضور الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة المستشفيات.

ربط حوافز الأطباء بمؤشرات الأداء ومتابعة المبادرات القومية

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية.

وخلال الاجتماع، أصدر وكيل صحة الدقهلية، توجيهات حاسمة بضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية المرسلة من وزارة الصحة، مع تلافي السلبيات التي رصدتها إدارة المستشفيات مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية بكافة التخصصات.

وشدد على ضرورة التزام مديري المستشفيات وفريق العمل بالتواجد الميداني لمتابعة سير العمل بشكل مباشر.

تفعيل البروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية

وخلال الاجتماع أكد الجزار، على الالتزام التام بتفعيل البروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة، مع العمل على تلافي السلبيات التي رصدتها إدارة المستشفيات خلال جولات المرور السابقة، ورفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات.

مراجعة ملفات الصيانة والرواكد

كما شدد على مراجعة ملفات الصيانة والرواكد، والتأكد من تشغيل كافة الأجهزة الطبية والاستفادة القصوى منها، خاصة المناظير، ومتابعة صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية، وضمان توافر مولدات الكهرباء وصلاحيتها، مع وجود عقود صيانة فعّالة، وربط حوافز الأطباء بمؤشرات الأداء الفعلية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية ربط حوافز الأطباء بمؤشرات الأداء الفعلية، ومتابعة المبادرات الصحية القومية، ومن أبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة الحد من القيصريات، إضافة إلى مراجعة أداء شركات الأمن والنظافة، ومتابعة جودة الوجبات الغذائية المنصرفة من إدارة التغذية، وكذلك مراجعة إجراءات تأمين المخازن.

التعامل بحرفية ومهنية تامة مع الجمهور والمترددين

وأشار الجزار إلى ضرورة التعامل بحرفية ومهنية تامة مع الجمهور والمترددين على المستشفيات، وضمان التواصل الجيد والفعال معهم ومع وسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة الصحية المقدمة، مؤكدًا أهمية التوسع في عقود الاستعانة لسد عجز القوى البشرية من الأطباء، والعمل على استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد بكافة المستشفيات.

