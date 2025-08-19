من الطرب الأصيل إلى الموسيقى الشبابية، جولة داخل مهرجان القلعة الدولي (فيتو)

بدأت فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في قلب القاهرة التاريخية، حيث تستضيف قلعة صلاح الدين الأيوبي على مدار أيام المهرجان العديد من الحفلات التي تجمع بين مختلف الأنماط الموسيقية، بدءًا من الطرب العربي الأصيل والأوبرا وصولًا إلى الموسيقى الشبابية والإنشاد الديني.

ويأتي المهرجان هذا العام وسط إقبال جماهيري كبير، حيث تحولت ساحة القلعة إلى لوحة فنية تمزج بين الموسيقى والإبداع في مكان تاريخي عريق يضفي على الأمسيات سحرًا خاصًا.

يشمل برنامج المهرجان مشاركة مجموعة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم:

الفنان إيهاب توفيق الذي يحيي سهرة طربية بأشهر أغانيه.

المطرب الكبير علي الحجار بأغانيه الخالدة التي ارتبطت بذاكرة الجمهور.

الشيخ ياسين التهامي الذي يقدم إنشادًا دينيًا يضفي روحانية على المكان.

النجم أحمد جمال الذي يمزج بين الطابع الشبابي والغناء الشرقي.

تبدأ الحفلات يوميًا في الثامنة مساءً وتستمر حتى منتصف الليل، مما يوفر للجمهور سهرة فنية متكاملة في أجواء استثنائية.

ورغم أن المهرجان يُقام في واحد من أبرز المعالم الأثرية بالقاهرة ويوفر تجربة فنية شاملة، فإن سعر التذكرة لا يتجاوز 100 جنيه فقط، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفنون الرفيعة لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

بالإضافة إلى الحفلات، يستمتع الحضور بالتجول داخل القلعة والتقاط الصور البانورامية التي توثق لحظات لا تُنسى، مما يجعل الزيارة مزيجًا من الموسيقى والتاريخ والترفيه.

ويؤكد منظمو المهرجان أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز قيمة الفن والثقافة كحق للجميع، وتقديم محتوى فني متنوع يلبي جميع الأذواق، في أجواء صيفية مميزة ينتظرها الجمهور من عام إلى آخر.

