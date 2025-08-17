في أجواء روحانية، ياسين التهامي يتألق على مسرح القلعة بالإنشاد الصوفي (صور)

في ليلة استثنائية، امتزج فيها عبق التاريخ بصفاء الروح، تألق عميد الإنشاد الصوفي الشيخ ياسين التهامي في حفله الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري حاشد ملأ جنبات قلعة محكى القلعة.

واعتلى التهامي المسرح وسط ترحيب كبير من جمهوره، الذين حضروا من مختلف المحافظات خصيصًا لمتابعة هذا الحدث، ليقدم وصلة إنشاد مبهرة تخللتها قصائد صوفية خالدة من التراث العربي، بصوته العذب وأدائه الوجداني الذي يخترق القلوب دون استئذان.

وما أن بدأ صوته يصدح، حتى ساد المكان حالة من السكون والتأمل، انعكست على وجوه الحاضرين الذين تفاعلوا مع كل بيت شعري، ورددوا خلفه بعض المقاطع في لحظات روحانية خالصة.



وقدّم التهامي مجموعة من أشهر إنشاداته، منها: "قلبي يحدثني بأنك متلفي"، و**"أنا الفقير إلى رب السماوات"، و"ما لي سوى روحي"**، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار بعد كل وصلة.

ويُعد هذا الظهور للتهامي ضمن المهرجان، أحد أبرز محطات الفعاليات هذا العام، لما يتمتع به من جماهيرية خاصة، وقيمة فنية وروحية جعلت اسمه يرتبط دائمًا بالخشوع والتجلي.

وينتمي التهامي إلى مدرسة الإنشاد الصوفي التي تمزج بين الروح والدلالة، ويُعرف بأسلوبه المميز الذي يعتمد على التعبير الصوتي العميق والنَفَس الطويل، ما يمنح المستمع تجربة فريدة من نوعها.



ويُذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يواصل تحقيق نجاحه في دورته الـ33، حيث يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية والموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب وفرق الموسيقى البديلة، إلى جانب أسماء لها ثقلها في مجال الإنشاد كـ الشيخ ياسين التهامي.

