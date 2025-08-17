الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في أجواء روحانية، ياسين التهامي يتألق على مسرح القلعة بالإنشاد الصوفي (صور)

ياسين التهامي
ياسين التهامي

في ليلة استثنائية، امتزج فيها عبق التاريخ بصفاء الروح، تألق عميد الإنشاد الصوفي الشيخ ياسين التهامي في حفله الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري حاشد ملأ جنبات قلعة محكى القلعة.

واعتلى التهامي المسرح وسط ترحيب كبير من جمهوره، الذين حضروا من مختلف المحافظات خصيصًا لمتابعة هذا الحدث، ليقدم وصلة إنشاد مبهرة تخللتها قصائد صوفية خالدة من التراث العربي، بصوته العذب وأدائه الوجداني الذي يخترق القلوب دون استئذان.

وما أن بدأ صوته يصدح، حتى ساد المكان حالة من السكون والتأمل، انعكست على وجوه الحاضرين الذين تفاعلوا مع كل بيت شعري، ورددوا خلفه بعض المقاطع في لحظات روحانية خالصة.

 

 


وقدّم التهامي مجموعة من أشهر إنشاداته، منها: "قلبي يحدثني بأنك متلفي"، و**"أنا الفقير إلى رب السماوات"، و"ما لي سوى روحي"**، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار بعد كل وصلة.

ويُعد هذا الظهور للتهامي ضمن المهرجان، أحد أبرز محطات الفعاليات هذا العام، لما يتمتع به من جماهيرية خاصة، وقيمة فنية وروحية جعلت اسمه يرتبط دائمًا بالخشوع والتجلي.

وينتمي التهامي إلى مدرسة الإنشاد الصوفي التي تمزج بين الروح والدلالة، ويُعرف بأسلوبه المميز الذي يعتمد على التعبير الصوتي العميق والنَفَس الطويل، ما يمنح المستمع تجربة فريدة من نوعها.
 
ويُذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يواصل تحقيق نجاحه في دورته الـ33، حيث يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية والموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب وفرق الموسيقى البديلة، إلى جانب أسماء لها ثقلها في مجال الإنشاد كـ الشيخ ياسين التهامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجواء روحانية التراث العربي الشيخ ياسين التهامي القلعة الدولي للموسيقى والغناء حضور جماهيري صفاء الروح فعاليات الدورة مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

مواد متعلقة

"اللهم أخرجنا منها على خير".. رسالة خاصة من ياسين التهامي لجمهور القلعة

مهدي التهامي لـ فيتو: الإنشاد الصوفي رسالة قبل كونه فنًّا.. وهذا سر ارتباط الناس بمدرسة والدي

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads