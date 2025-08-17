الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"اللهم أخرجنا منها على خير".. رسالة خاصة من ياسين التهامي لجمهور القلعة

ياسين التهامي
ياسين التهامي

قبل لحظات من صعوده على مسرح قلعة صلاح الدين لإحياء واحدة من أكثر ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء انتظارًا من الجمهور، بعث الشيخ ياسين التهامي برسالة وجدانية قصيرة لكنها محمّلة بالمعنى، قال فيها: "اللهم أخرجنا منها على خير".

وفي تصريح لموقع "فيتو"، أوضح التهامي أن هذا الدعاء ليس مرتبطًا بالموت كما قد يُفهم، بل هو تعبير عن أمله في أن يُختَم مشوار الإنسان في الدنيا بعمل صالح وذكر طيب، مؤكدًا أن الغاية ليست طول العمر، بل جودة الأثر.

رسالة التهامي جاءت في سياق روحي يعبّر عن حالة الصفاء والزهد التي يعيشها، كما اعتاد جمهوره على رؤيته، حيث تُعد حفلاته مساحة للتأمل والتطهير النفسي، أكثر من كونها عرضًا فنيًا تقليديًا.

ويشارك التهامي الليلة في فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويجمع هذا العام نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في قلب واحدة من أعظم القلاع التاريخية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القلعة الدولي للموسيقى والغناء جمهور القلعة فعاليات الدورة مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقي مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغنا

مواد متعلقة

تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامي يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads