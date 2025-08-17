"اللهم أخرجنا منها على خير".. رسالة خاصة من ياسين التهامي لجمهور القلعة

قبل لحظات من صعوده على مسرح قلعة صلاح الدين لإحياء واحدة من أكثر ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء انتظارًا من الجمهور، بعث الشيخ ياسين التهامي برسالة وجدانية قصيرة لكنها محمّلة بالمعنى، قال فيها: "اللهم أخرجنا منها على خير".

وفي تصريح لموقع "فيتو"، أوضح التهامي أن هذا الدعاء ليس مرتبطًا بالموت كما قد يُفهم، بل هو تعبير عن أمله في أن يُختَم مشوار الإنسان في الدنيا بعمل صالح وذكر طيب، مؤكدًا أن الغاية ليست طول العمر، بل جودة الأثر.

رسالة التهامي جاءت في سياق روحي يعبّر عن حالة الصفاء والزهد التي يعيشها، كما اعتاد جمهوره على رؤيته، حيث تُعد حفلاته مساحة للتأمل والتطهير النفسي، أكثر من كونها عرضًا فنيًا تقليديًا.

ويشارك التهامي الليلة في فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويجمع هذا العام نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في قلب واحدة من أعظم القلاع التاريخية في العالم.

