مهاجم ميلان يوافق على الانتقال لناد صاعد بالدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن السويسري نوه أوكافور مهاجم ميلان، توصل لاتفاق على الشروط الشخصية للانتقال إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ليدز، الصاعد حديثا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى لضم أوكافور هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الاتفاق مع نادي ميلان، لم يُحسم بعد، حيث لم يوافق العملاق الإيطالي حتى الآن على رحيل اللاعب.



وعاد أوكافور إلى قلعة سان سيرو، بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر مع نابولي، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025.

وانتقل المهاجم السويسري إلى ميلان، قادمًا من ريد بول سالزبورج، عام 2023 مقابل 15.5 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 7 أهداف خلال 43 مباراة في الدوري الإيطالي مع ميلان ونابولي.



وكان بولونيا قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، قبل أيام قليلة، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ميلان.

وسجل أوكافور 3 أهداف خلال فترة التحضيرات الصيفية، كما شارك كبديل في فوز ميلان 2-0 على باري في كأس إيطاليا، أمس الأحد.

