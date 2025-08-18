الصحة العالمية توجه نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يترك أثرا كبيرا على الصحة العامة ويزيد من الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من التعليمات الوقائية التي تساعد المواطنين على حماية أنفسهم خلال موجة الحر.

نصائح للحماية من موجة الحر

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح لمواجهة الموجة الحارة منها:

١- البقاء قدر الإمكان في الظل وتجنب التعرض المباشر للشمس.

٢- الابتعاد عن الخروج في فترات الذروة، خاصة منتصف النهار.

٣- عدم ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات المتوقفة.

٤- تقليل المجهود البدني والأنشطة الشاقة.

٥- المكوث في الغرف الأكثر برودة داخل المنزل، خصوصا أثناء الليل.



طرق الحفاظ على برودة الجسم

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة تبريد الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة واتباع النصائح الآتية:

الاستحمام أو الاغتسال بماء بارد.

شرب الماء بشكل منتظم لتفادي الجفاف.

استخدام الكمادات والأغطية المبللة لخفض حرارة الجسم.

تناول وجبات صغيرة وخفيفة على فترات متقاربة بدلًا من الوجبات الثقيلة.

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة مصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن.

استخدام القبعات ذات الحواف الواسعة والنظارات الشمسية عند الخروج.

ضربات الشمس، فيتو



نصائح للتعامل عند الشعور بالإعياء

ونصحت منظمة الصحة العالمية بأنه عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري، ومنها الدوار أو الضعف أو الصداع أو العطش الشديد اتباع الآتي:

الانتقال فورًا إلى مكان بارد.

قياس درجة حرارة الجسم.

شرب الماء أو عصائر طبيعية لتعويض السوائل المفقودة.



وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في حال التعرض لتشنجات عضلية مؤلمة في الساقين أو الذراعين أو البطن يجب اتباع هذه التعليمات منها:

التوقف عن أي نشاط بدني والراحة في مكان بارد.

تناول محاليل الإماهة الفموية التي تحتوي على الكهارل، (مشروبات مصممة لتعويض السوائل المفقودة بسبب الجفاف).

طلب الرعاية الطبية في حال استمرار التشنجات لأكثر من ساعة.

استشارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض.

