أخبار مصر

إنقاذ مريض بعد استئصال ورم وزنه 15 كيلو بمستشفى النيل للتأمين الصحي

الفريق الطبي، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة كبرى لإنقاذ حياة مريض، كان يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن.

 

ورم ضخم بلغ حجمه نحو 30×32 سم ووزنه 15 كيلوجرام

 وأوضحت الوزارة أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ورم ضخم بلغ حجمه نحو 30×32 سم ويزن حوالي 15 كيلوجرام، ناشئًا من المعدة وامتد إلى عدد من الأعضاء الداخلية.

وأجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة استغرقت عدة ساعات، تم خلالها استئصال الورم مع جزء من المعدة والطحال وذيل البنكرياس ومنديل البطن، وسط متابعة دقيقة للحالة حتى تجاوز مرحلة الخطر.

وأكدت الوزارة أنه تمت متابعة المريض داخل المستشفى حتى استقرار حالته وخروجه بعد الاطمئنان على نجاح العملية، مع وضع خطة للمتابعة الدورية بعد الجراحة.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلًا من: الدكتور السيد عبدالستار استشاري جراحة الأورام، والدكتور متولي حشيش استشاري الجراحة العامة، والدكتور أدهم جمال أخصائي الجراحة، والدكتور جمال سعد استشاري التخدير ومدير العمليات، إلى جانب الممرضة داليا حكيمة العمليات، حيث تكاملت جهودهم داخل غرفة العمليات ليُكتب للمريض عمر جديد بعد نجاح التدخل الجراحي الدقيق.

وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات التأمين الصحي من كوادر طبية وتجهيزات متقدمة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وفي السياق، أكد الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ما أتاح للمرضى الحصول على العلاج داخل المحافظة دون الحاجة للسفر، مشيرًا إلى أن التقنية حققت نتائج ملموسة في علاج جلطات المخ خلال السنوات الأخيرة.

اجتماع موسع لقيادات الصحة بالإسكندرية

الصحة: استقدام خبراء عالميين لإجراء جراحات دقيقة بمستشفى العاصمة الإدارية

وأوضح عبد الغني أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، ويقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل العديد من التخصصات، أبرزها جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، والجراحة العامة، والمخ والأعصاب، والأورام، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والعيون، والقساطر المخية والقلبية، ومناظير الجهاز الهضمي، والعلاج الطبيعي، والنساء والتوليد، والأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلى جانب أقسام الرعاية المركزة، والحضّانات، وبنك الدم، والمعامل، والأشعة التشخيصية.

