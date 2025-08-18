اجتماع موسع لقيادات الصحة بالإسكندرية

عقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع كل من مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديري المستشفيات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير منظومة الأداء داخل المستشفيات،

وذلك بحضور الدكتورة حنان أنور والدكتور أحمد بحلاق وكلاء المديرية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد خطاب مدير مستشفى الرمد العام.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد بدران عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها:

وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وتحسين المؤشرات وتعزيز الانضباط الإداري وحل التحديات التي تواجه الفرق الطبية والاهتمام برفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة مع تعزيز التواصل المستمر مع الإدارات الفنية كما أكد على متابعة انتظام العمل بمراكز العقر داخل المستشفيات على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

كما خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات (قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل)، وتطوير الخدمات الطبية القائمة واستحداث خدمات جديدة وفقًا لاحتياجات كل مستشفى وتحسين مؤشرات الأداء في بعض الأقسام الحيوية.

تفعيل غرف منسقي الطوارئ ومتابعتها على مدار الساعة وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني لدعم الخدمات الصحية.

وقد شهد الاجتماع فتح باب النقاش مع مديري المستشفيات حول أبرز التحديات التي تواجههم، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات العملية للتغلب عليها.



وفي ختام اللقاء، وجَّه الدكتور محمد بدران الشكر لجميع الحضور، مثمنًا جهودهم، فيما أكد وكلاء المديرية على دعمهم الكامل لجميع مديري المستشفيات بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية.



