خارج الحدود

بها 20 ألف ضحية، العراق يبدأ فتح أكبر مقابر داعش الجماعية في الموصل (فيديو)

مقبرة الخسفة، فيتو
مقبرة الخسفة، فيتو

بدأت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أعمال مشروع فتح مقبرة الخسفة أكبر مقابر داعش الجماعية في الموصل، بحضور محافظ ورئيس محكمة استئناف نينوى.

وتعود مأساة 20 ألف ضحية، من مختلف الأديان والجنسيات، قتلهم داعش ودفنهم في مقبرة "الخسفة"، إلى الواجهة بعد 11 عامًا من سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، بين عامي 2014 و2017.


وأطلق المحافظ عبد القادر الدخيل والقاضي رائد حميد المصلح رسميًا انطلاق أعمال فتح مقبرة "الخسفة" واستكشاف ما تواريه من جرائم تنظيم "داعش" التي ارتكبها في سنوات سيطرته.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في بيان، إنه "بدأ فتح مقبرة الخسفة التي تُعد من أضخم المقابر الجماعية في تاريخ البشرية".

وأضاف: "هذا الإجراء يهدف إلى توثيق الجرائم، واستحصال حقوق الشهداء وذويهم، ضمن إطار قانوني وإنساني، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية والطبية والفنية المختصة".
وتعرف "الخسفة" بأنها شق جيولوجي عميق في الموصل، استخدمه تنظيم داعش الإرهابي في القاء ضحاياه فيه بعد اعدامهم، خلال فترة سيطرته على الموصل"، بحسب قناة "السومرية" العراقية.

وكان تنظيم "داعش" يقوم بعشرات عمليات الإعدام يوميًا ويلقي ضحاياه في هذه الحفرة، وسط تقديرات بأن تحتوي الخسفة على ما بين 2000 إلى 4000 جثة"، بحسب القناة.
 

السلطات العراقية مقبرة الخسفة كبر مقابر داعش الجماعية الموصل نينوى محافظة نينوي

