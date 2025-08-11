باستثناء إقليم كردستان، انقطاع كامل للكهرباء في العراق

قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، إن هناك انقطاعا للتيار الكهربائي في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، مشيرا إلى أن السبب يرجع لعطل فني في خطوط النقل.

انقطاع كامل للكهرباء في العراق باستثناء إقليم كردستان

وأكدت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين أن عملية إعادة التيار الكهربائي قد تستغرق حوالي 3 ساعات.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت مؤخرًا أن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق في البلاد عندما تجاوزت معدلات الإنتاج سقف 28 ألف ميغاواط، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ووقع العراق اتفاقيات مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط، ‏ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميغاواط، ومن المقرر توقيع اتفاقية مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميغاواط.

وبدأ العراق تنفيذ خطة واسعة النطاق لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مشروع حكومي للتوجه نحو الطاقة النظيفة.

