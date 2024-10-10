طريقة عمل الكبدة، سهلة التحضير ومغذية لأفراد الأسرة

طريقة عمل الكبدة، الكبدة من مشتقات اللحوم الحمراء الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، كما أن قيمتها الغذائية عالية.

وطريقة عمل الكبدة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بطرق عديدة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبدة.

مكونات عمل الكبدة:-

نصف كيلو كبدة بلدى

سمن بلدى

ملح

فلفل أسود

2 فص ثوم

طريقة عمل الكبدة:-

نحضر الحلة ونضع بها السمن ونتركها تذوب وتدخن.

ثم نضيف فصوص الثوم وهى سليمة ونتركها تتحمر بالسمن.

ثم نضيف لها الكبدة ونقلب جيدًا حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونترك الكبدة على النار قليلا حتى تمام النضج.

ثم نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة بجانب الخبز الأسمر وسلطة الطحينة.

طريقة عمل الكبدة

والكبدة يجب شرائها من مكان موثوق به ويجب أن تكون طازجة ولونها مميز ورائحتها طيبة بالبلدة كما يقال “تتاكل نية”، وذلك لضمان صلاحيتها، وتناولها بأمان بدون أى مشاكل صحية، ولكن على الحوامل تناولها بحذر دون إفراط.

الطرق الصحيحة لتناول الكبدة

ويمكن طهى الكبدة بأي طريقة حسب الرغبة بشرط تقديمها وعليها عصير ليمون لمساعدة الجسم على امتصاص فوائدها كاملة، مع تقديم الجرجير والبقدونس بجانبها.

وتناول الكبدة النيئة عادة عند البعض يمكن أن تسبب تسمم وسالمونيلا، وبالتالى لتفادى ذلك يفضل تناولها مطهية وليس نيئة.

فوائد الكبدة

والكبدة لها العديد من الفوائد الصحية تجعل الإنسان حريصًا على تناولها في عيد الأضحى المبارك"، لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ونسبة قليلة من الدهون، ومن فوائد الكبدة:-

-وتحتوى الكبدة على نسبة عالية من فيتامين "ب12" ونسبة عالية من الحديد، يلعب دورًا فعالًا في التخلص من فقر الدم وزيادة كريات الدم الحمراء في الجسم، دعم صحة وسلامة العظام والأسنان.

-الكبدة تحتوى على نسبة عالية من النحاس والزنك وفيتامين " أ " وحمض الفوليك والمنجنيز وفيتامين " ب 6 "، يساعد في دعم وتقوية الجهاز المناعي وحماية جسم الإنسان من الأمراض الخطيرة.

-يمكن للإنسان الحصول على نسبة 45% من احتياجاته اليومية من الحديد من خلال تناول قطعة متوسطة من الكبدة المطبوخة.

-يجب تجنب الإفراط في تناول الكبدة لمرضى النقرس والضغط المرتفع والقلب، كما ينبغي طهي الكبدة بدون دهون.