الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مشروع العمر.. أغرب مهنة «مكلبش عربيات» الراتب من 3 الى 5 آلاف جنيه يوميا.. والمتوسط الشهري 90 ألف يا بلاش!

صورة تعبيرية لكلبش
صورة تعبيرية لكلبش السيارة، فيتو

كل واحد بيحلم بمشروع يأمن به مستقبله، صاحبنا اللي في الصور المرفقة، اخترع مشروع يأكله الشهد "مكلبش عربيات " نعم يقوم المذكور بـكلبشة السيارات في الشارع، وأجل فك سيارتك عليك بدفع رسوم بدون سند قانوني قيمتها ١٥٠ جنيها، يا بلاش..مشروع خفيف، ممتع ببلاش رأس ماله شوية كلبشات، يشتريهم، أو يصنعهم عند حداد، المهم يتصرف.

سايس يكلبش سيارات المواطنين في شارع عز الدين عمر

القصة ليست مجرد خيال بل حقيقة على أرض الواقع، حدثت في شارع بجوار حي الطالبية بالهرم، ومتداول مقطع فيديو، يوثق حقيقتها؟.

في قلب شارع عز الدين عمر، أمام حي الطالبية تحديدًا، حيث تتزاحم السيارات بحثًا عن باركنج في شوارع مكتظة، قرر هذا الشاب أن يجد لنفسه مهنة فريدة من نوعها. 

 

مهنة لا تحتاج شهادات عليا، ولا خبرة سابقة، ولا حتى رأس مال ضخم. كل ما عليك فعله هو أن تشتري مجموعة من الكلبشات "الصيني" أو تصنعها عمولة، ثم تختار موقعًا استراتيجيًا، وكلما توقفت سيارة، "تك" كلبشة. 

 

ثم يأتي دور العميل السعيد، الذي يجد سيارته حبيسة الكلبشة، وعندما يسأل عن السبب، يجد بطلنا في انتظاره بابتسامة عريضة، ويشرح له باختصار: "١٥٠ جنيها فقط، وتتحرر سيارتك".

الأغرب من الفكرة نفسها، هو تقبل الناس لها. نعم، يدفعون دون نقاش. ربما يخشى البعض من أن يكون هذا الشاب "متعاونًا" مع الشرطة، أو أن لديه مفتاح سريًّا لا يملكه سواه، أو ربما ببساطة، يفضلون أن يدفعوا ثمن حريتهم على أن يضيعوا وقتهم في جدال لا طائل منه.

متوسط دخل سايس من فرض إتاوة على السيارات

المشروع ليس مجرد فكرة غريبة، بل هو "بزنس" ناجح بكل المقاييس. تخيلوا معي، متوسط يومي ٢٠ أو ٢٥ سيارة، كل سيارة بـ ١٥٠ جنيهًا، يعني دخلًا يوميًا لا يقل عن ٣٠٠٠ جنيه، أي ٩٠ ألف جنيه شهريًا! رقم يجعل أغلب المشاريع الناشئة التي تستهلك سنوات من التخطيط والمجهود تبدو وكأنها مجرد لعبة أطفال.

سايس عز الدين عمر، فيتو
سايس عز الدين عمر، فيتو

ولكن، كيف أقدم على هذا الشاب على هذه الخطوة؟ من أين جاءته الشجاعة ليفعل ذلك أمام حي الطالبية مباشرة؟ وهل سُيسجل هذا الاختراع باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ لا نعرف الإجابة، ولكن ما نعرفه هو أن هذا الشاب أثبت أن الإبداع لا يقتصر على المختبرات العلمية، بل يمكن أن يولد في أي مكان، حتى على رصيف شارع مزدحم.

إنها قصة لا تُصدق، ولكنها حقيقية. قصة تُثبت أن في مصر، كل شيء ممكن، حتى أن تصبح مليونيرًا من "كلبشة" السيارات.

حي الخليفة يعلن المستندات المطلوبة لاستخراج باركود السايس

زي موحد وباركود، القاهرة: حوكمة نظام السايس منعا لاستغلال المواطنين

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سايس مكلبش عربيات كلبشات حي الطالبية الهرم إتاوة كلبشة السيارات شارع عز الدين عمر

مواد متعلقة

القبض على 3675 متهما، حملات أمنية مكثفة بشوارع القاهرة للقضاء على بلطجة "السايس"

عقوبة تحصيل السايس تعريفة انتظار غير قانونية

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads