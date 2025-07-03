حي الخليفة يعلن المستندات المطلوبة لاستخراج باركود السايس

حوكمة منظومة السايس، أعلنت إدارة انتظار المركبات بحي الخليفة أنه على جميع الشركات المرخص لها مواقع انتظار مركبات بنطاق الحى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة للتقديم على استخراج باركود للسياس مع اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل وذلك تمهيدا لتطبيق حوكمة منظومة السايس.

وجاءت المستندات المطلوبة لاستخراج الباركود للشركات فقط

1_ صورة كل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارتين للشركة

2_ صورة بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة



3_ صورة التوكيل أو أصل التفويض لمقدم الطلب مختوم ويكون مسجل عليه السجل التجاري والبطاقة

4_ صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض

5_ صور بطاقات رقم قومي سارية للسياس العاملين بالشركة

وكانت محافظة القاهرة بدأت نهاية يونيو الماضى فى تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة والذى يهدف إلى تمييز السايس الرسمى من خلال زى موحد وبباركود يحمل كل بيانات السايس والشركة المستأجرة لساحة الانتظار،حتى يتنسى للمواطن معرفتهم.

كود للتأكد من تعاقد السايس مع المحافظة

وأكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين.

وقال محافظ القاهرة، أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي تم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.