زي موحد وباركود، القاهرة: حوكمة نظام السايس منعا لاستغلال المواطنين

أعلن إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه استجابة للمواطنين سيبدأ اعتبارًا من الغد تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثي للنحاسة التى تميز السايس الرسمي.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

زي جديد للسياس باللون الأزرق

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التي كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية، شمالية، جنوبية، شرقية )، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين.

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

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