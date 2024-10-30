بالكلبش، حي العمرانية يكثف حملاته ضد السيارات المخالفة لتحقيق انسيابية المرور (صور)

نفذت إدارة الساحات والمواقف بحي العمرانية بمحافظة الجيزة حملة مكثفة لـ"كلبشة" السيارات المخالفة التي تعيق حركة المرور في الجزيرة الوسطى.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبتوجيهات من اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية وعمرو فوزي مدير إدارة الساحات والمواقف.

وتهدف الحملة إلى تحقيق الانسيابية المرورية والقضاء على ظاهرة إيقاف السيارات بشكل عشوائي في الجزيرة الوسطى، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور وتكدسها.