الإثنين 18 أغسطس 2025
اقتصاد

البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي: 

البنك المصري الخليجي بقيمة تداول بلغت 1.23 مليار جنيه. 

بنك القاهرة بقيمة تداول بلغت 671 مليون جنيه. 

التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 609 مليون جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 609 مليون جنيه. 

بنك أبو ظبي التجاري مصر بقيمة تداول بلغت 527 مليون جنيه. 

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 44106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 16163 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3838 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14338 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3639 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 35576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 43676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط.


 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10607 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14236 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3618 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 43945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت في ختام تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

ads