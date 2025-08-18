ضم 15 شخصًا، القبض على تشكيل عصابي تتزعمه سيدة للتنقيب عن الآثار في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي ضم 15 شخصًا بينهم سيدة من عدة محافظات، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتنقيب مجموعة أشخاص عن الآثار داخل منزل سيدة بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وجرى ضبط 15 متهمًا داخل المنزل، وهم: نادية ال.م.ع.، 60 سنة، مالكة المنزل، ومحمد ع.إ.م.، 16 سنة، عامل، وسليمان م.س.، 15 سنة، عامل، وعمار ال.ح.ال.، 18 سنة، عامل، ومحمد ص.م.س.، 45 سنة، عامل، وخضر م.ع.ال.، 20 سنة، عامل، ويقيمون بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.



كما تم ضبط السيد م.ال.، 20 سنة، عامل، وعبد الرؤوف م.ع.ال.، 19 سنة، عامل، وكريم ع.ع.ال.، 20 سنة، ويقيمون بمركز بركة السبع بالشرقية، رفعت م.س.، 45 سنة، عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والسيد ع.ال.ع.، 25 سنة، عامل، ومقيم بمركز فاقوس بالشرقية، وعبد العظيم ع.م.ع.ال.، 41 سنة، نجار، ومقيم بمركز منفلوط بأسيوط، ومعاذ م.ع.ع.، 27 سنة، حداد مسلح، ومقيم بمركز ديروط بأسيوط، وطارق ع.ال.م.، 34 سنة، نجار مسلح، ومقيم بشمال سيناء، وأحمد م.ال.م.، 18 سنة، عامل، ومقيم بمركز أجا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على حفرة رأسية عميقة داخل المنزل وأخرى أفقية، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتبين أن أعمال التنقيب تسبب في تصدع بعض المنازل الملاصقة.

وجرى تحرير المحضر رقم 8810 إداري لسنة 2025 مركز المنصورة بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.