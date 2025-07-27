تعرف على قيادات أمن الدقهلية بعد حركة وزارة الداخلية

شهدت محافظة الدقهلية تعيين اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال، مديرا للأمن خلفا للواء حسام عبد العزيز محمد محمود، الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، وتجديد الثقة لعدد كبير من القيادات الأمنية بالدقهلية.

أبرز قيادات أمن الدقهلية بعد حركة الداخلية

وتضمنت الحركة تجديد الثقة لعدد كبير من قيادات الدقهلية منهم:

تجديد الثقة في اللواء محمد محمد عز، مديرًا لإدارة البحث الجنائي بالدقهلية.

تجديد الثقة في اللواء محمد الحسيني رئيسا لمباحث مديرية أمن الدقهلية

تجديد الثقة في العميد الدكتور حاتم طه، مديرًا لإدارة مرور الدقهلية.

تعيين اللواء نصر رفقى حكمدارًا لأمن الدقهلية.

تصعيد اللواء أيمن بدوي، ليشغل منصب مساعد مدير أمن الدقهلية.

تصعيد اللواء علي فوزي خضر، مساعدًا لمدير أمن الدقهلية.

تصعيد العميد مهدي محمد مهدي مساعدا لمدير أمن الدقهلية.

تجديد الثقة في العميد دكتور عمرو الشربيني مديرا لإدارة النجدة بالدقهلية.

وجاء ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لدعم القيادات الفعالة واستمرار الاستقرار الأمني في المحافظة.

اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد

من هو اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد

وكان اللواء عصام هلال مديرا لأمن دمياط، وتضمنت حركة وزارة الداخلية نقله مديرا لأمن الدقهلية.

واللواء عصام هلال من أبناء قرية الهوابر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتدرج في العديد من المناصب الشرطية منها:

-منصب مأمور مركز شرطة أبو حماد.

- مأمور مركز شرطة بلبيس.

- تم ترقيته مساعد مدير أمن الشرقية للشؤون المالية والإدارية.

- نائبًا لقطاع جنوب الشرقية.

- حكمدار عام لمديرية أمن الشرقية.

- وتولى منصب مدير أمن دمياط خلال حركة تنقلات الشرطة الماضية.

ويعد اللواء عصام هلال من القيادات الشرطية البارزة داخل وزارة الداخلية، ويمتلك سجل مهني ملئ بالإنجازات خاصة في مواجهة كافة أشكال الجريمة والتعامل في كافة الملفات.

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