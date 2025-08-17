الدوري الإسباني، تعادل فالنسيا وريال سوسيداد في الأسبوع الأول

الدوري الإسباني، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه ريال سوسيداد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

سجل هدف فالنسيا اللاعب دييجو لوبيز في الدقيقة 57، وتعادل لريال سوسيداد اللاعب تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 60.

برشلونة يفوز على ريال مايوركا

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق فريق برشلونة بقيادة المدير الفني هانز فليك، فوزا مستحقا على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الأول

سجل أهداف برشلونة كل من، رافينيا في الدقيقة 7، وفيران توريس في الدقيقة 23، ولامين يامال في الدقيقة 94.

وتمكن برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

وافتقد برشلونة أمام ريال مايوركا خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويسعى برشلونة إلى البدء بشكل قوي في موسم الليجا، بعدما نجح في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الحارس خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، والشاب روني باردجي.

