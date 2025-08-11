حدث تاريخي، الموافقة على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الليجا بأمريكا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن موافقته على إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني، في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

بيان الاتحاد الإسباني بشأن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الولايات المتحدة

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا"، للحصول على ترخيص إقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي، وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبًا إلى الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل "فيفا" للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتحاول رابطة الليجا، إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا، كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة، قد تكون المباراة الأولى في التاريخ من الدوري التي تقام خارج إسبانيا.

وجاء اختيار موعد المباراة بعناية، إذ تتزامن الفترة ما بين 15 و21 ديسمبر مع توقف البطولات الأوروبية.

ورغم إقامة دور 32 من كأس الملك خلال تلك الأيام، إلا أنه يمكن تعديل الجدول لمنح الفريقين الوقت الكافي للسفر والتأقلم قبل اللقاء المرتقب في فلوريدا.

وكان برشلونة قريبًا من خوض تجربة مماثلة في الموسم الماضي بمواجهة أتلتيكو مدريد في ميامي، لكن المشروع توقف بسبب ظروف الطقس في إقليم فالنسيا والأوضاع الإدارية داخل الاتحاد الإسباني.

