الأحد 17 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

خالد سليم يتألق على مسرح محكى القلعة بعد غياب 7 سنوات (صور)

خالد سليم، فيتو

في ليلة استثنائية، عاد الفنان خالد سليم ليطل على جمهوره من جديد عبر بوابة "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء"، حيث صعد إلى مسرح محكى القلعة بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات.

خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (1)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (2)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (3)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (4)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (5)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (6)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (7)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (8)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (9)
وخطف سليم الأنظار بحضوره الطاغي وصوته الدافئ، مقدّمًا باقة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور بحماس كبير، وسط أجواء مبهرة جمعت بين عبق المكان التاريخي وروح الموسيقى.

خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (10)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (11)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (12)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (13)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (14)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (15)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (16)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (17)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (18)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (19)
خالد سليم يتألق على مسرح محكي القلعة بعد غياب 7 سنوات (20)
وأكد خالد سليم سعادته البالغة بالعودة إلى هذا الصرح الفني العريق، معتبرًا أن الوقوف على مسرح القلعة يمثل له "شعورًا خاصًا لا يضاهيه أي مسرح آخر"، موجّهًا الشكر لجمهوره الذي ظل وفيًّا له طوال سنوات الغياب.

