تستعد شاشات العرض السينمائي بمصر والعالم العربي لاستقبال عمل سينمائي جديد وهو فيلم “حين يكتب الحب”، والذي يبدأ تصويره قريبًا.

قصة وأبطال فيلم حين يكتب الحب

الفيلم يلعب بطولته النجوم معتصم النهار وأحمد الفيشاوي وشريف حافظ، وجميلة عوض وسوسن بدر وسارة بركة والهام صفي الدين ومحسن بن منصور ونانسي صلاح و جار اختيار باقي الأبطال.



الفيلم من إنتاج نايف عبد الله - وتأليف سجى محمد الخليفات ومن إخراج محمد هاني.



وتدور أحداثه في إطار رومانسي وتجمع بعض المشاهد الدرامية بين طاقم العمل.

يذكر أنه عُرص لجميلة عوض مؤخرا فيلم "في عز الضهر"، الذي يشارك في بطولته: مينا مسعود، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود حجازي، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

