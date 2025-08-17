محافظ الإسكندرية: ١٠٠ يوم صحة تقدم 4.58 ملايين خدمة طبية مجانية للمواطنين في شهر

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة.

وأوضح أن الإسكندرية نجحت في تقديم أكثر من ٤ ملايين خدمة صحية مجانية لأهاليها، خلال ٣٠ يومًا فقط منذ انطلاق المبادرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.

حيث أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ٤ ملايين ٥٨٧ الفًا ٢٩٧ خدمة وقائية، علاجية وتوعوية.

تم خلالها تقديم ٣مليون ٨٦٧ الفًا ٤١١ خدمة وقائية تشمل خدمات التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وكافة الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية وكذلك خدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم).

وقد بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية ٥٨٠ الفًا ٦٨٣ خدمة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية وصرف العلاج والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

بينما بلغت الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة ١٣٩ ألف ٢٠٣ خدمة مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والرجال والسيدات.



يذكر أنه متبقي ٦٩ يومًا على انتهاء حملة ١٠٠ يوم صحة.

