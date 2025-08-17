الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

21 شهيدا من طالبي المساعدات في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 21 فلسطينيا من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم. الأحد

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع  إلى 29.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها أمس السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

txt

44 ألف طفل يتيم في غزة وأكثر من مليون يعانون من صدمات نفسية

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

 

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

44 ألف طفل يتيم في غزة وأكثر من مليون يعانون من صدمات نفسية

شرطة الاحتلال: اعتقال 38 متظاهرا خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كلاب الشوارع!

تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads