ننشر أبرز قرارات وكيل أوقاف الدقهلية في جولة على محلة الدمنة

أجرى اليوم الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، جولة مرور مفاجئة لإدارة أوقاف محلة دمنة والاجتماع مع العاملين بالإدارة.



أبرز قرارات وكيل أوقاف الدقهلية في جولته بمحل الدمنة

وقام وكيل أوقاف الدقهلية بتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وخلال الاجتماع أكد فضيلته على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي والانضباط الإداري واتباع التعليمات، مشيرا إلى أننا خدم لبيوت الله عز وجل.

وتابع وكيل الأوقاف وسوف نؤدي رسالتنا ما دامت تلك الأمانة منوطة بنا

- ⁠المرور المكثف على المساجد

- ⁠التفاني في العمل

- ⁠ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة

- ⁠حثهم علي بذل المزيد من الجهود في العمل الدعوي



وفي النهاية عبر العاملين بالإدارة عن سعادتهم بتولي فضيلته مهام منصبه الجديد وقدموا التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد لوكيل الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني

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