محافظ الدقهلية: تحرير 12 مخالفة في 8 مخابز (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

المرور على 13 مخبزا في 7 قرى يرصد 12 مخالفة

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 13 مخبزا بقرى، كفر دميرة الجديد مركز طلخا، وأبو عرصة مركز بلقاس، وكفر الشراقوة وجراح مركز أجا، والمدينة، وقرية نقيطة مركز المنصورة، أسفرت عن رصد وتحرير 12 مخالفة في 8 مخابز، شملت 5 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 9-38 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضحا على دعم المواطنين، ومحضرين تصرف في الدقيق المدعم في 35 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضرين غلق بدون إذن، ومحضرين لعدم وجود سجل، كما تم التحفظ على ميزان بمخبز بقرية أبو عرصة لعدم مطابقته وعرضه على مصلحة الدمغة والموازين.

المرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

