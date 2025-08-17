اللبناني زياد برجي يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي للمرة الأولى

يحيي النجم اللبناني زياد برجي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي للمرة الأولى، الخميس المقبل 21 أغسطس.

حفل زياد برجي في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم زياد برجي خلال حفله بالساحل الشمالي عددا كبيرا من أغانيه ومنها: “وبطير، شو حلو” وغيرها من الأغاني الأخرى.

ويستعد زياد برجي لطرح 4 أغان جديدة على فترات متقاربة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ضمن الأغاني التي يستعد طرحها زياد برجي أغنية مصرية بعنوان ظلمتك، خاصة أن “برجي” مقل من ناحية اللهجة المصرية.

وكان برجي، طرح مؤخرًَا عددا من الأغاني بطريقة السينجل ومنها أغنية لغزة.

وكان اللبناني زياد برجي أحيا حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه.

