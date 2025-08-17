الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اللبناني زياد برجي يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي للمرة الأولى

زياد برجي، فيتو
زياد برجي، فيتو

يحيي النجم اللبناني زياد برجي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي للمرة الأولى، الخميس المقبل 21 أغسطس. 

حفل زياد برجي في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم زياد برجي خلال حفله بالساحل الشمالي عددا كبيرا من أغانيه ومنها: “وبطير، شو حلو” وغيرها من الأغاني الأخرى. 

ويستعد  زياد برجي لطرح 4 أغان جديدة على فترات متقاربة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ضمن الأغاني التي يستعد طرحها زياد برجي أغنية مصرية بعنوان ظلمتك، خاصة أن “برجي” مقل من ناحية اللهجة المصرية.

وكان برجي، طرح مؤخرًَا عددا من الأغاني بطريقة السينجل ومنها أغنية لغزة.

وكان اللبناني زياد برجي أحيا حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زياد برجي في الساحل الشمالي النجم اللبناني زياد برجي زياد برجي اللبناني زياد برجي الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads