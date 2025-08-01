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دين ودنيا

أحمد كريمة: قائمة المنقولات ليست حرامًا والأزهر لا يتدخل في مشاكلها

أحمد كريمة، فيتو
أحمد كريمة، فيتو

قال ​الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العُرف المصري لا يتعارض مع الشرع، لكن تجريم قائمة المنقولات مرفوض، موضحًا أن ​القايمة عُرف مصري صحيح، ولا يُناقض نصًّا شرعيًّا، وأن العرف الصحيح معمول به في الفقه الإسلامي.

 

موقف الشرع في قائمة المنقولات

وأضاف “كريمة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المصريين استعاضوا عن المهر النقدي بمهر عيني، وهو تجهيز منزل الزوجية، والقائمة تحفظ حقوق الزوجة في هذه المنقولات، مؤكدًا أن الخطأ ليس في قائمة المنقولات، بل في تحويلها إلى "سيف مُسلط على الزوج" وسببًا لحبسه، وهذا مرفوض شرعًا وقانونًا.

 

حكم رفض شرع الله في المهر وتجهيز البيت

وعن حكم الأب الذي يرفض شرع الله “المهر وتجهيز البيت” ويصر على العرف “القايمة”، رد الدكتور أحمد كريمة بأن الأزهر لا يتدخل في الخصومات الشخصية.

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