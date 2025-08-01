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عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويصر على قائمة المنقولات آثم

قائمة المنقولات الزوجية،
قائمة المنقولات الزوجية، فيتو

أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل هو أن يُعطي الزوج الصداق لولي الزوجة، ثم يُجهز بيته بنفسه، وفي هذه الحالة لا تُكتب قائمة المنقولات الزوجية، موضحًا أن العُرف جعل الصداق يتحول إلى منقولات زوجية، وفي هذه الحالة، يُصبح العفش ملكًا للزوجة، وتُكتب القائمة لحفظ حقها.

شرع الله وقائمة المنقولات الزوجية

وأضاف “عبد الهادي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأب الذي يرفض شرع الله ويصر على العرف يكون "آثمًا"، خاصة إذا كان الزوج مستعدًّا لدفع المهر النقدي وتجهيز البيت.

حماية حقوق الزوجة

وأوضح أن الشرع والقانون يحميان حقوق الزوجة بشكل كامل “نفقة، مسكن، إلخ”، وأن قائمة المنقولات الزوجية "انتقاص من الرجل" ومكتسب غير مستحق، مشيرًا إلى أن هناك حالات لزوجات "وحشات" يتركن أزواجهن ويأخذن الأثاث، متسائلًا: "فين ضمان الراجل من الست الوحشة؟".

وأكد أن الزواج "مودة ورحمة"، وليس قايمة، وأن نية الطلاق من البداية لا يمكن أن تُبنى عليها حياة زوجية ناجحة. 

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