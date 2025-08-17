انطلاق مهرجان “طرب” الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد

استقبلت جامعة السويس وفود الجامعات والمعاهد المصرية المشاركة في مهرجان “طرب” الأول للموسيقى والغناء.

ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وتنظيم جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد.

وشهدت الجامعة أجواءً مبهجة لحظة وصول الوفود، حيث استقبلتهم اللجان المنظمة بالترحيب والتوثيق وتبادل الصور، قبل انتقالهم إلى مقار الإقامة المجهزة، لتبدأ ملامح اليوم الفني في الارتسام.

تفاصيل مهرجان “طرب” الأول لطلاب الجامعات

وانطلقت بروفات مكثفة داخل القاعات المخصصة لكل جامعة، حيث علت أصوات العود والإيقاعات، ولم تغب عنها الهمسات الحماسية التي سبقت المنافسة، في ظل حرص الفرق على وضع اللمسات النهائية على عروضهم المنتظرة، وسط متابعة دقيقة من اللجان الفنية المشرفة على المهرجان.

بالتوازي مع ذلك، وعلى الجانب التنظيمي، عُقد الاجتماع التمهيدي لمشرفي الوفود بحضور اللجنة العليا المنظمة، وتم خلاله استعراض القواعد العامة للمهرجان، وضوابط التحكيم، وأسلوب تقييم العروض، إلى جانب التعليمات اللوجستية الخاصة بالإقامة، ووسائل الانتقال، ووجبات الضيافة، مع التأكيد على الالتزام بروح المنافسة الشريفة بما يعكس الصورة الحضارية للجامعات المصرية.

ويضم المهرجان لجنة تحكيم من كبار الخبراء في الموسيقى العربية، تضم: الدكتور عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق وعضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين رئيس لجنة التحكيم، الدكتور محمود عبد الفتاح محسب أستاذ الموسيقى وعميد كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد سابقًا، والدكتور منتصر القللي أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتورة داليا حسين فهمي أستاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس؛ وذلك لضمان تقييم العروض وفق معايير دقيقة تُعلي من شأن الإبداع والتميز.

وأعرب الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الفني المهم، مؤكدًا أن الجامعة تفتح ذراعيها لكل موهبة شابة تمتلك حلمًا وقدرة على التعبير، مشيرًا إلى أن مهرجان “طرب” يُعد محطة مهمة في مسيرة دعم الفنون داخل الجامعات، وفرصة لصناعة جسور من التواصل الإبداعي بين شباب مصر.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مهرجان “طرب” يُمثل نافذة حقيقية لاكتشاف وصقل المواهب الفنية داخل الجامعات المصرية، ورسالة واضحة بأن الإبداع جزء أصيل من بناء الشخصية الجامعية المتكاملة وليس مجرد نشاط ترفيهي. وأوضح أن النسخة الأولى من المهرجان تجسد رؤية الوزارة في إعادة الفن إلى مكانته المستحقة كأحد محاور التنوير وصناعة الوعي، مؤكدًا أن الجامعات المصرية تزخر بكنوز بشرية قادرة على تقديم صورة مشرفة لمصر في مجال الموسيقى والغناء، متى توافر لها الدعم والتأهيل المناسب.

واختتم اليوم بجولة ترفيهية للوفود داخل مدينة السويس، شهدت حضور عرض سينمائي بهدف دمج المشاركين وتعزيز الروابط بينهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية للمهرجان، وسط توقعات بأن تحمل العروض المقبلة مفاجآت فنية قوية تكتب سطرًا جديدًا في مسيرة الإبداع الجامعي.

