قها التخصصي ينجح في إنقاذ طفلة من التشوّه بعملية دقيقة

تمكن فريق جراحي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية، من الحفاظ على شكل أنف مقطوع لطفلة صغيرة تعرضت لحادث، حيث بذل الفريق مجهودا لإعادة تصليح أنف الطفلة ومنعه من التشوه.

وكشف المستشفي، في بيان له، أن المريضة حضرت للطوارئ بالمستشفى، وتبلغ من العمر 8 سنوات، تعاني من جرح متهتك في الأنف وغضروف الحاجز الأنفي.

وعلى الفور تم حجز المريضة ودخولها العمليات، وخياطة الجرح المتهتك ووضع دعامة داخلية للمريضة للحفاظ علي الأنف من الالتواء أثناء الالتام.

وأوضح الفريق الجراحي، أن المريضة خرجت من العمليات، وتم إزالة الدعامة الداخلية بعد 48 ساعة من العملية لتحسن الحالة، وخرجت من المستشفي والمتابعة بالعيادة الخارجية.

وضم الفريق الجراحي الدكتور سامح عبد الموجود مرسي استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد طارق محمد نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد نجيب أخصائي التخدير، وطاقم التمريض بطة عيد، وانتصار حسين تمريض العمليات.

كما أن العملية تعد من أهم العمليات المتطورة للتدخل الجراحي الدقيق للحفاظ علي شكل ونمو الأنف بدون حدوث تشوه جراء الحادث.

