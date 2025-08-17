الأحد 17 أغسطس 2025
تفاصيل حريق محدود في زيت كشك كهربائي بقنا

حريق في زيت كشك كهربائي،
حريق في زيت كشك كهربائي، فيتو

سيطر العاملين بمجلس قروي أبومناع، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا،على حريق محدود في زيت كشك كهربائي في القرية.

البداية كانت عندما تصاعدت أدخنة من كشك كهربائي صغير قي قرية أبومناع مركز دشنا، وأسرع العاملين للسيطرة عليه.

وتبين أن الحريق نشب في زيت كشك كهربائي صغير بالقرب من الوحدة المحلية لقرية أبو مناع وتم السيطرة عليه دون تدخل الحماية المدنية ودون تأثر المنطقة بقطع الكهرباء، وتم عمل الصيانة دون تحرير محضر بالواقعة.

