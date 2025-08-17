تفاصيل حريق محدود في زيت كشك كهربائي بقنا

سيطر العاملين بمجلس قروي أبومناع، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا،على حريق محدود في زيت كشك كهربائي في القرية.

البداية كانت عندما تصاعدت أدخنة من كشك كهربائي صغير قي قرية أبومناع مركز دشنا، وأسرع العاملين للسيطرة عليه.

وتبين أن الحريق نشب في زيت كشك كهربائي صغير بالقرب من الوحدة المحلية لقرية أبو مناع وتم السيطرة عليه دون تدخل الحماية المدنية ودون تأثر المنطقة بقطع الكهرباء، وتم عمل الصيانة دون تحرير محضر بالواقعة.

