محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد منظومة تقنين أراضي الدولة للوقوف على نسب الإنجاز

الدكتور حازم عمر،
الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إدارة أملاك الدولة لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل والتأكد من تقديم خدمات ميسرة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية نحو استرداد حق الدولة والحفاظ على أملاكها.

رافقه خلال الجولة صابر سعيد مدير، إدارة الأملاك، وعدد من مسئولي التقنين وحصر أملاك الدولة والقائمين على منظومة التدريب.

وخلال جولته استمع نائب المحافظ، إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في إنهاء طلبات التقنين وآليات فحص الملفات، ودور اللجان المختصة في مراجعة المستندات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، كما التقى بعدد من المواطنين المترددين لاستكمال طلباتهم.

وشدد على سرعة البت في الطلبات الجادة بما يعزز من رفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي مع تطبيق القانون بكل حزم على حالات التعدي غير المستحقة.

كما تابع نائب المحافظ فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة حصر أملاك الدولة والذي يستهدف رفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالمراكز والمدن في مجالات الحصر والتوثيق والرقمنة، بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات واحداثيات وتقارير دقيقة تسهم في حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم عوائدها، مشيدا بدور فريق وزارة الاتصالات فى تنفيذ البرنامج التدريبي.

وفي ختام جولته أكد نائب المحافظ، أن الدولة تنفذ خطة شاملة لاسترداد حقوقها وصون مقدراتها وأن ملف التقنين والحصر يعد من أهم ركائز التنمية المحلية، موضحا أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لإدارة هذا الملف بما يحقق الشفافية والدقة في تسجيل الأملاك ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.

