رسميا، سندرلاند يتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عن انتقال مدافعه نوردي موكيلي إلى صفوف سندرلاند، الصاعد مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل نهائي، دون الإعلان عن مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الصفقة أنعشت خزينة باريس بـ 12 مليون يورو.

وكان موكيلي قد انضم لصفوف "بي إس جي" في صيف 2022، قادما من لايبزيج الألماني الذي لعب بين صفوفه لمدة 4 مواسم.

وقضى اللاعب الفرنسي الموسم الماضي معارا إلى باير ليفركوزن الألماني، وشارك معه في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

