الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، سندرلاند يتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عن انتقال مدافعه نوردي موكيلي إلى صفوف سندرلاند، الصاعد مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل نهائي، دون الإعلان عن مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

الكشف عن قيمة انتقال نوردي موكيلي إلى سندرلاند 

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الصفقة أنعشت خزينة باريس بـ 12 مليون يورو.

وكان موكيلي قد انضم لصفوف "بي إس جي" في صيف 2022، قادما من لايبزيج الألماني الذي لعب بين صفوفه لمدة 4 مواسم.

وقضى اللاعب الفرنسي الموسم الماضي معارا إلى باير ليفركوزن الألماني، وشارك معه في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوردى موكيلى باريس سان جيرمان سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

هدف ملغي في شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس

الدوري الفرنسي، إنريكي يحشد نجوم باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود نانت أمام باريس سان جيرمان الليلة

والقوس مفتوح، باريس سان جيرمان يكمل الخماسية التاريخية في 2025 رغم صدمة المونديال

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads