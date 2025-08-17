الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود نانت أمام باريس سان جيرمان الليلة

يلتقي فريق نانت الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، مع حامل اللقب في الموسم الماضي، باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت مع باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب لا بوجوار.

التشكيل المتوقع لفريق نانت

حراسة المرمى:أنتوني لوبيز

خط الدفاع: تايليل تاتي، وتشيدوزي أوازيم، وكلفن أميان، ونيكولا كوزا

خط الوسط: كوون هيوك كيو، ويوهان ليبينانت، ولويس ليرو

خط الدفاع: ياسين بن حطب، وباحريبا غيراسي، ومصطفى محمد.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.