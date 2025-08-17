الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود نانت أمام باريس سان جيرمان الليلة

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

يلتقي فريق نانت الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، مع حامل اللقب في الموسم الماضي، باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت مع باريس سان جيرمان 

وتنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب لا بوجوار.

التشكيل المتوقع لفريق نانت

حراسة المرمى:أنتوني لوبيز

خط الدفاع: تايليل تاتي، وتشيدوزي أوازيم، وكلفن أميان، ونيكولا كوزا

خط الوسط: كوون هيوك كيو، ويوهان ليبينانت، ولويس ليرو

خط الدفاع: ياسين بن حطب، وباحريبا غيراسي، ومصطفى محمد.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

