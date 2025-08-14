والقوس مفتوح، باريس سان جيرمان يكمل الخماسية التاريخية في 2025 رغم صدمة المونديال

السوبر الأوروبي، توج فريق باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الأوروبي 2025، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بركلات الترجيح.

سجل هدفي توتنهام كل من، فان دي فين في الدقيقة 39، وكريستيان روميرو في الدقيقة 48، فيما جاء هدفي باريس سان جيرمان من خلال لي كانج إن في الدقيقة 85، وجونتشالو راموس في الدقيقة 94.

باريس سان جيرمان يحصد لقبه الأول

وسجل باريس سان جيرمان اسمه في سجل أبطال كأس السوبر الأوروبي، من خلال الفوز باللقب الأول في تاريخه عام 2025، حيث لم يسبق له التتويج باللقب في الأعوام الماضية.

خماسية تاريخية لباريس سان جيرمان

ويعد لقب السوبر الأوروبي الخامس الذي يُتوج به باريس سان جيرمان في عام 2025، ولا تزال المحصلة قابلة للزيادة.

واكتسح فريق العاصمة خلال الموسم الماضي 2024-2025 معظم البطولات التي شارك فيها، محققًا رباعية تاريخية غير مسبوقة.

ولم يجد سان جيرمان أدنى صعوبة في الفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وذلك بعد حصوله على لقب كأس السوبر الفرنسي في وقت سابق هذا العام.

ثم أكمل "PSG" عامه الاستثنائي بتحقيق الإنجاز الأكبر الذي سيخلد في الذاكرة، حيث تُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء التتويج القاري بسيناريو خرافي، حيث سحق فريق إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في مايو الماضي، محطمًا الرقم القياسي لأكبر فارق فوز شهدته مباراة نهائية في المسابقة القارية.

اللقب السادس ينتظر باريس سان جيرمان

تبقى هناك فرصة قوية لباريس سان جيرمان من أجل مواصلة عامة المبهر باقتناص اللقب السادس.

وسيشارك سان جيرمان بصفته بطلًا لأوروبا في بطولة كأس الإنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية" بنسختها الثانية.

ويخوض الفريق الباريسي المباراة النهائية في البطولة القارية يوم 17 ديسمبر 2025، أمام الفريق المتأهل من باقي القارات خلال المراحل السابقة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.