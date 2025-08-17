الحب حين نصنعه بوعي

في ممالك القلب، الحب هو الملك. لكننا نحن -أبناء هذه الأرض- نضعه على العرش ثم نحبسه في صمت العادات.. نحب كثيرًا، لكننا لا نقول. الزوج يبني لزوجته حصون الأمان، لكنه ينسى أن يفتح لها نافذة على صوته وهو يقول: أحبك.

الزوجة تزرع الحنين في أيام زوجها، لكنها نادرًا ما تهديه ثمرة الاعتراف.. الأب يسهر الليالي من أجل أبنائه، ويظن أن تضحيته تكفي وحدها لتكون رسالة، من دون كلمة صريحة.. والأبناء يكتمون مشاعرهم عن آبائهم، وكأن البوح ينقص من برّهم أو هيبتهم.

لكن الحقيقة أن الحب بلا بوح يشبه نهرًا بلا مجرى.. يبقى ماءً راكدًا لا يروي أحدًا. إن كلمة “أحبك” ليست ترفًا عاطفيًا، بل حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأسرة، والجسر الذي يمنع القلوب من أن تضيع في صحراء الصمت.

مريم.. يا معجزتي الصغيرة، كنتِ أستاذتي في هذا الدرس.. وُلدتِ بلا سمع، لكنك سمعتِ قلبي قبل أن تسمعي العالم. قلت لكِ وأنا أحملك: أنا أعشقك، وسأفتح لك أبواب الكلام، وأمدّ لك الجسر من عالم الصمت إلى عالم الأصوات، ومن عزلة الغريب إلى دفء الحياة.

لم تسمعي صوتي، لكنك قرأتِ نبرة روحي وابتسمتِ.. فامتلأت يقينًا أن الحب الذي لا يُسمع بالأذن يُسمع بالقلب، وأن أبلغ رسائل العاطفة لا تحتاج إلى حروف.

تعلمت منكِ أن الحب الواعي هو الذي يُقال قبل أن يُفعل، ويُعلن بلا خوف، ويُقدَّم كما تُقدَّم الهدايا الثمينة: في العلن، بفخر، واعتزاز.

رسالتي لكم جميعًا: لا تجعلوا أحبابكم يعيشون على الظن. قولوا لهم اليوم، الآن، إنكم تحبونهم. اجعلوا البوح بالحب عادة يومية، مثل القهوة الصباحية، ومثل السلام حين نلتقي.. فالحب الذي يُقال يزهر، أما الحب الذي يُكتم فيذبل حتى لو أغرقناه بالأفعال.

وبهذا المعنى، يسعدني أن أفتح معكم صفحة جديدة من الحكاية في حفل تدشين الطبعة الثالثة من كتابي “حبيبتي ابنتي سميتها مريم”.. كتاب علّمني أن الحب ليس مجرد إحساس صامت، بل وعي ورسالة وصوتٌ عالٍ، حتى وإن كان بلا حروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.