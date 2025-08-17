الأحد 17 أغسطس 2025
حبس المتهمين في مشاجرة بالألعاب النارية والزجاج بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين في مشاجرة بين طرفين بالألعاب النارية والزجاج بسبب خلافات سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما استمعت لأقوال عدد من الشهود حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لكشف كواليس المشاجرة. 

 

القبض على طرفي مشاجرة بكرداسة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين بالألعاب النارية والزجاج، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.


وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالزجاج والألعاب النارية بسبب خلافات بينهما. 

تمكنت القوات من فض المشاجرة وضبط المتهمين من الطرفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

