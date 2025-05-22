قرار قضائي ضد 3 شباب متهمين بقتل طالب في كرادسة

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس 3 شباب 15 يوما على على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل طالب طعنا بسكين أمام منزله في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، في جريمة كشفت عنها تحريات أجهزة الأمن، وأظهرت أنها وقعت بدافع الانتقام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بطعنة نافذة في البطن، وفارق الحياة بعد دقائق من دخوله المستشفى. وعلى الفور، كلف العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، إلى أن 3 متهمين تربصوا بالمجني عليه "يوسف"، واعتدوا عليه بسكين، انتقاما لخلاف سابق نشب بين أحدهم وشقيق المجني عليه الأكبر.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من الجناة، وأرشدا عن مكان الثالث الذي تم توقيفه لاحقًا. وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا، فيما تستكمل التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

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