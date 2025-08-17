اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية: يجب ألا نستهين بتصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

حذرت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية من خطورة الاستهانة بتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ما أسماه بـ"إسرائيل الكبرى"، وأكدت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية، برئاسة الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب، رفضها المطلق، وإدانتها الكاملة للتصريحات الخطيرة التي تفوه بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما أسماه بـ"إسرائيل الكبرى".

تهديد للأمن القومي العربي وسيادة الدول العربية

وشددت اللجنة المصرية، في بيان لها، على أن تلك التصريحات العدوانية تمثّل انتهاكا صارخًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فضلا عن الأمن القومي العربي وسيادة الدول العربية.



وأضافت في بيانها: إننا يجب ألا نستهين بتصريحات نتنياهو؛ فإن إعادة احتلال غزة، والاستيلاء على الضفة الغربية، واجتياح الأراضي السورية، وما يحدث في لبنان من استيلاء على الأراضي الحدودية.. كل ذلك كان مجرد تصريحات قبل سنوات، ولكنها تحولت لأفعال وواقع مؤسف حدث مؤخرا.



وطالبت اللجنة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بالتحرك الحاسم والعاجل لوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالخطوات المتتالية التي تتخذها عدد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في تصريحات إعلامية، قبل أيام، التزامه بما أسماه “حلم إسرائيل الكبرى”، والتي تشمل – وفق خريطة مرفقة – أراضي دول عربية عدة من بينها مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت، إضافة إلى أجزاء من تركيا.



