الحزب الشيوعي المصري: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تتطلب مواقف حاسمة

أكد الحزب الشيوعي المصري أن التصريحات العدوانية التي أطلقها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بشأن حلمه بإقامة ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى"، تمثل إعلان حرب صريحًا يعكس عزم العدو الصهيوني على توسيع احتلاله ليشمل، إلى جانب فلسطين، أجزاءً من دول الطوق المجاورة، بما في ذلك سيناء المصرية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

كما تؤكد تلك التصريحات مجددًا أن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ليست سوى جزء من مشروع توسعي شامل يستهدف من خلاله الكيان الصهيوني توسيع دولة الاحتلال لتمتد من الفرات إلى النيل.

وشدد الحزب على أن اقتصار ردود الفعل الرسمية في مصر، وسائر البلدان العربية المهددة بهذا الإعلان الصريح للحرب، على بيانات الشجب والاستنكار والإدانة وإبداء الأسف، والتشبث بسلامٍ زائف في مواجهة تبجح العدو الصهيوني وغطرسته، لا يعني في واقع الأمر سوى التسليم بما يفرضه العدو، وفتح الباب أمام المزيد من التوسع والعدوان واحتلال الأراضي وارتكاب الجرائم وانتهاك سيادة الدول. بينما يثبت تاريخ الصراع العربي–الصهيوني، الممتد لما يقارب قرنًا من الزمن، أنّ هذا العدو لا يردعه سوى لغة القوة.

تصريحات نتنياهو المستفزة

وأضاف الخزب: إن مواجهة هذا المخطط العدواني وهذه التصريحات التوسعية تتطلب فورًا إعلان تجميد اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها، تمهيدًا لإسقاطها، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وهو ما يستلزم بدوره تغييرًا شاملًا في توجهات مصر الخارجية، وفي سياساتها السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، بما يضمن ردع العدو الصهيوني وإيقافه عند حدّه.

ويؤكد الحزب أنّ دعم المقاومة في فلسطين، باعتبارها رأس الحربة في المواجهة المباشرة مع العدو، يشكل خط الدفاع الأول عن حدود مصر وأمنها القومي، وكذلك عن الأمن القومي العربي. ومن ثمّ فإن من الضروري تكثيف استنزاف قوى العدو بكل الوسائل وفي مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية، بهدف تحطيم بنيته العدوانية التوسعية.

وأشار الحزب الشيوعى، إنها معركة لا مفر منها، ولا يملك خوضها والانتصار فيها سوى بشعب مصر وجيشه، المرتبطين تاريخيًا بالأرض وبتراب الوطن، والمسلحين بخبرات تاريخية واسعة في مواجهة مختلف أشكال العدوان. غير أنّ الانتصار في هذه المعركة يتطلب تحرير طاقات الشعب، والخروج من دائرة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أمر ممكن في ظل تعدد الأقطاب عالميًا اليوم، أكثر مما كان في ظل هيمنة القطب الأمريكي الأوحد، مع الشروع في تنفيذ مشروع وطني تنموي شامل، قائم على أسس العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، ويطلق طاقات الجماهير الشعبية ويستنهضها لتكون شريكًا فاعلًا في هذه المعركة المصيرية.

ويدعو الحزب جميع القوى الوطنية المصرية والمنظمات الجماهيرية إلى العمل المشترك، بكل الوسائل المشروعة، من أجل استنهاض كافة الطاقات الوطنية الشعبية في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.