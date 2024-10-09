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بعد ليلة كاملة من العمل، الانتهاء من إصلاح تسريب خط طرد صرف صحي البركة بأسيوط

إصلاح خط طرد المياه
إصلاح خط طرد المياه بأسيوط، فيتو

 تمكنت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بقيادة المهندس "علي عبد الرحمن الشرقاوي" رئيس الشركة من إصلاح التسريب الطارئ المفاجئ الذي حدث مساء أمس بخط الطرد الرئيسي بقطر 800 مم في زمن قياسي بخط مياه البركة بحي غرب بميدان المجذوب. 

إصلاح التسريب بخط مياه البركة 

 

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إنه وبفضل جهود فرق الصيانة العاملة على مدار الساعة واستخدام أحدث المعدات وتعاون الجهات التنفيذية بالمحافظة طوال ليلة كاملة من العمل تمكنت من إصلاح التسريب بخط مياه البركة والسيطرة على الوضع دون تأثر المياه وذلك في إنجاز هندسي متميز لأفراد فريق الصيانة وطاقم العمل، لافتا إلى أن هذا الإنجاز ساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين وضمان سلامة البيئة.

 

 

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع المواطنين الكرام على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة إصلاح التسريب خط الطرد الرئيسي كون هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في إنجاح عملية الإصلاح في وقت قياسي، والحفاظ على استمرارية الخدمة.

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 وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

 

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