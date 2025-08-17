وزير النقل يتفقد التشطيبات النهائية لمحطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

واصل الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث تفقد الوزير يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح)، وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل وحتى محطة العاصمة.

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي؛ بطول 2.520 كم، ومعدلات تنفيذ وانشاء كوبري شرق النيل بطول 2.720كم وحيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وتنفيذهما وفقًا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من تنفيذهما وفقا للموعد المخطط.

متابعة التشطيبات النهائية لمحطة القاهرة بمنطقة حلوان

وعقب ذلك تم التوجه لمتابعة التشطيبات النهائية لمحطة القاهرة بمنطقة حلوان ومحمد نجيب والعاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، واطلع الوزير على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة وطرق ربط المحطات بالطرق الرئيسية، وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تعبر المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق.

وتفقد الوزير خلال جولته عدد من الأعمال الصناعية مثل كوبري مسار القطار الكهربائي السريع أعلى طريق الأوتوستراد وشهد الوزير الانتهاء من تنفيذ وانشاء العمل الهندسي العملاق كوبري الخور اعلى خور وادي دجلة والذي يبلغ طوله 600 متر وارتفاعه 90 مترا بعرض 14 مترا والذي يجسد احد الملاحم التي يتم تنفيذها في مشروع القطار الكهربائي السريع، وأكد الوزير أن عمال ومهندسي مصر المهرة دائما ما يصنعون المعجزات ويقدمون كل يوم ابداعات فنية وهندسية رائعة.

مضيفا أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأنها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وهتف العمال والمهندسون تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وقدموا الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة التي توفر آلاف من فرص العمل للشباب وتحقق التنمية الشاملة معاهدين فخامته والشعب المصري العظيم بمواصلة مسيرة الانجازات والبناء والاستمرار في تنفيذ المشروعات العملاقة، واطلع الوزير على الموقف التنفيذي لكافة الأعمال الصناعية بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 كباري مسار من إجمالي 16 مسارا والانتهاء من 16 كوبري سيارات من إجمالي 55 كوبري سيارات.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم تسليم 388 كم في قطاعات متنوعة لسيمنز من إجمالي 660 كم وجاري تسليم باقي القطاعات تباعًاٍ وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر ومخطط وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2025.

