النقل تتخذ إجراء جديدا بخصوص الأتوبيس الترددى بداية من الغد

قررت وزارة النقل تعديل مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددى، وذلك تلبية لطلبات الجمهور والتيسير عليهم خلال الفترة القادمة.

وجاء نص إعلان وزارة النقل كما يلى: “في استجابة سريعة لطلبات مستخدمي الاتوبيس الترددي والذين يذهبون إلي أعمالهم في وقت مبكر من اليوم، حرصت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي، على تلبية مطالب الركاب وتعلن عن تبكير مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي، حيث ستبدأ الرحلات من محطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة 5:00 صباحًا بدلًا من الساعة 6:00 صباحًا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٥”.

 

 

