النقل تتخذ إجراء جديدا بخصوص الأتوبيس الترددى بداية من الغد

قررت وزارة النقل تعديل مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددى، وذلك تلبية لطلبات الجمهور والتيسير عليهم خلال الفترة القادمة.

وجاء نص إعلان وزارة النقل كما يلى: “في استجابة سريعة لطلبات مستخدمي الاتوبيس الترددي والذين يذهبون إلي أعمالهم في وقت مبكر من اليوم، حرصت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي، على تلبية مطالب الركاب وتعلن عن تبكير مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي، حيث ستبدأ الرحلات من محطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة 5:00 صباحًا بدلًا من الساعة 6:00 صباحًا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٥”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.