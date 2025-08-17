الأحد 17 أغسطس 2025
وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.
ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه "يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين".
وتختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها، وتكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه، وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وتكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.


 

“التموين”: مشاركة 976 محلا تجاريا بالقاهرة في الأوكازيون الصيفي

طرق تغيير الرقم السري لبطاقة التموين

