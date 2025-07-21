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"تموين الدقهلية” يحرر 196 مخالفة في 48 ساعة (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات مكثفة علي المخابز والأسواق وحررت 196 مخالفة خلال 48 ساعه  في إطار رقابي حاسم.

196 مخالفة خلال 48 ساعة في حملات تموينية بالدقهلية 

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وبناءً على توجيهات  الوزير  اللواء طارق مرزوق،محافظ  الدقهلية.

قاد الحملة  المحاسب علي حسن عبدالفتاح  وكيل وزارة التموين بالدقهلية حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من المخابز الواقعة بنطاق قرى مركز نبروه، ورافق  خلال الحملة،  محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية وذلك في إطار خطة المديرية لضبط منظومة الخبز والحد من أي تلاعب في حصص الدقيق المدعم، حيث تم المرور على عدة مخابز للتأكد من التزامها بالمواصفات والمعايير التموينية، وضبط أية مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين في الحصول على رغيف خبز مدعم بجودة مناسبة.

كما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تنفيذ حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات التموينية، حيث يجري المرور بشكل دوري على المخابز للتأكد من جودة الخدمة المقدمة، تحت إشراف  محمد زغلول – مدير إدارة الرقابة التموينية.
 

مراقبة جودة السلع ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة

وفي ذات السياق، تُكثف المديرية جهودها لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومراقبة جودتها ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي  مدير عام التجارة الداخلية.

196 مخالفة مخالفة في مجال الرقابة علي المخابز 

وقد أسفرت الحملات  علي مدار يومين  تحرير  196 مخالفة كالآتي:
في مجال المخابز  (93 مخالفه) كالآتي
 50 محضر نقص وزن ( 8 - 27 )
 5 محضر تصرف دقيق (60شيكارة).
4 محضر تجميع دقيق (11شيكارة).
  4  محضر عدم إعطاء بون صرف 
 3 محضر عدم نظافة أدوات عجين.
 11 محضر عدم وجود سجل
5 محضر عدم وجود قائمة بيانات
 6 محضر مواصفات
 2 محضر تجميع بطاقات  134 بطاقة.
محضر غلق.
 محضر توقف عن الإنتاج.
 محضر مبيعات وهمية.

103 مخالفات في مجال الرقابة علي الأسواق 

وفي مجال الأسواق 103 مخالفات كالآتي
55 محضر عدم الاعلان عن الأسعار.
 21 محضر عدم وجود شهادة صحية.
 2 محضر بدون فواتير
 8 محاضر سلع مجهولة المصدر.
 11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(سجائر)
 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(بنزين)
 2 محضر تصرف في سلع تموينية.
محضر غش تجاري.
 محضر غلق في مواعيد العمل (تاجر تمويني).

ونتج عن تلك المخالفات هذه المضبوطات:*
•ضبط ‏1250 كجم ذرة صفراء (بدون فواتير)
•ضبط 250 كجم لحم مفروم (مجهول المصدر)
‏•ضبط 75 كجم مخلل (مجهول المصدر)
‏•ضبط 24 لتر بنزين 80 (بيع بأزيد من السعر).
‏•ضبط 20 كرتونة مكرونة (بدون فواتير)
‏•ضبط 15 شيكارة علف (بدون فواتير)
‏•ضبط 63 قاروصة سجائر (بيع بأزيد-بدون فواتير)
‏•ضبط 10 جركن زيت (غش تجاري).

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