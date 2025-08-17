انتظام لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الأحد استمرار أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة وسط تعزيزات أمنية مكثفة ومرور ميداني مشدد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

مواد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم الأحد

وأدى الطلاب امتحاناتهم في مواد: لغة أجنبية ثانية (فرنسي) نظام حديث وقديم، ولغة أجنبية ثانية (الماني) نظام حديث وقديم، ولغة أجنبية ثانية (إيطالي) نظام حديث، وتربية وطنية نظام حديث.

وتتم الامتحانات وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان، وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

متابعة لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

عدد الطلاب في كل مادة في امتحانات الدور الثاني

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان لغة أجنبية ثانية (فرنسي) نظام حديث (٢٠٣٤ طالبا وطالبة) وقديم (٦ طلاب)، ولغة أجنبية ثانية (الماني) نظام حديث (١١٨ طالبا وطالبة) وقديم (٩ طلاب)، ولغة أجنبية ثانية (إيطالي) نظام حديث (٣ طلاب)، وتربية وطنية نظام حديث (١٠٦٨ طالبا وطالبة).

تستمر المتابعة اليومية لدعم الانضباط

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط، وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

