تجديد حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

كشفت التحقيقات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

 

ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بالجيزة).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

