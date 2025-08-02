السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لسائق نقل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق سيارة نقل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أقراص الترامادول وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه أحرز جوهر الحشيش المخدر، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سائق نقل، وبتقتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة الترامادول وكمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

5 أغسطس.. محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

حكاية الطفل أمير تثير غضب العالم، وضابط أمريكي: قبل يدي للمساعدة فقتله الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads