المشدد 5 سنوات لسائق نقل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق سيارة نقل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أقراص الترامادول وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه أحرز جوهر الحشيش المخدر، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سائق نقل، وبتقتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة الترامادول وكمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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