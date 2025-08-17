الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الأقصى،فيتو
الأقصى،فيتو

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية وبحماية شرطة الاحتلال.

جولات استفزازية في باحات الأقصى 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة، أفادت بسقوط 100 شهيد و513 جريحا، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

 المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلنت مستشفى العودة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين شهداء اليوم 3 من طالبي المساعدات.

حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كما أعلنت وزارة الصحة،  أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

